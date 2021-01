Harry Styles conquista a todos en redes sociales con su tema 'Treat People With Kindness'

Estados Unidos.- El año 2021 a penas comienza, pero el famoso cantante británico, Harry Styles ya conquistó a todos en redes sociales con su tema Treat People With Kindness, el cual un par de días después de su lanzamiento, se sigue manteniendo en tendencias.

El artista de 26 años y exintegrante de One Direction, ya lleva alrededor de 10 millones 338 mil 916 visitas en YouTube y en el se ve como el cantante se presenta en un club nocturno e invita a la ganadora del premio Emmy, Phoebe Waller-Bridge a bailar con él en un maravilloso clip en blanco y negro al estilo de el Hollywood antiguo.

El video ha encantado tanto a los usuarios de Internet que siguen hablando del mismo y comparten algunos segmentos en sus redes sociales personales, incluso algunos han aprovechado para hacer memes y cambiar la canción al fondo en el momento en que ambos protagonistas bailan.

Harry Styles debutó cuando solamente tenía 16 años gracias al programa The X Factor y alcanzó la fama gracias a la 'BoyBand', One Direction, pero desde que el grupo se separó, ha cosechado éxitos en su camino como solista, lanzando canciones como Golden, Watermelon Sugar o Sign Of Times.