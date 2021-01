Dalilah Polanco habla de la "difícil" relación amorosa con Eugenio Derbez: "Sufrí mucho"

Ciudad de México.- Dalilah Polanco, una de las actrices de Televisa más reconocidas, ha abierto su corazón y de lo más sincero habló respecto a su relación amorosa con el famoso actor, comediante y productor, Eugenio Derbez, señalando que fue bastante "difícil" por varios motivos, entre ellos la fama.

Dalilah confesó que mientras grababan La Familia P.Luche, dónde interpretó a 'Martina', conoció a Derbez y se hicieron "compas", que poco después se transformó en una relación de cinco años, en la que vivieron juntos tres años, dejando en claro que ninguno de los dos dejó a sus respectivas parejas.

Decía muchas tarugadas. Éramos compas, yo estaba casada con Sergio Catalán, pero me estaba divorciando, y él con Sarah Bustani, pero ya se estaba separando. Yo me separé en agosto y a los tres días Eugenio me estaba invitando a salir. Algo que me gustaría aclarar es que yo no dejé a Sergio por Eugenio ni Eugenio a Sarah por mí", explicó Polanco.