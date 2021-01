Ninel Conde revela que quiere tener otro hijo y dice si ya está embarazada

Ciudad de México.- Mucho se ha especulado sobre un nuevo embarazo de Ninel Conde ahora que contrajo nupcias con el empresario Larry Ramos y recientemente la actriz confesó si le gustaría tener un tercer hijo.

El aclamado 'Bombón Asesino' se convirtió en madre por primera vez al lado de Ari Telch teniendo como fruto de su amor a Sofía. Años más tarde conoció a Giovanni Medina con quien procreó a Emmanuel, a quien no ha visto desde casi un año por el pleito que mantiene con su expareja.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, un fan cuestionó a Ninel sobre la posibilidad de volver a su madre y esta fue su sorpresiva respuesta.

You know it (Tú lo sabes)", escribió junto a una foto en la que recuerda uno de sus embarazos.