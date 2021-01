Vocalista de Intocable presume "palancas" por aplicarse antes la vacuna contra Covid-19

Ciudad de México.- Ricky Muñoz, vocalista del grupo Intocable, ha sido fuertemente criticado luego de revelar que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y que en breve se aplicará la segunda dosis.

Luego que el cantante de música regional mexicana compartiera con sus seguidores que llevaba tres días vacunado contra el coronavirus y se sentía muy bien, además de manifestar que solo estuvo dos días con el brazo adolorido y que el 9 de enero se colocará la segunda dosis, los mensajes en contra no se hicieron esperar.







Algunos de los comentarios que le hicieron por esta ventaja fueron: "No puede ser que te dé gusto que una persona con palancas haya recibido la dosis, que por ahora es indispensable en el sector de salud, me imagino que no tienes familiares al servicio de la salud".

"No que solo doctores y enfermeras y el personal de limpieza primero y después los que siguen, los de la tercera edad pues él de que carece que le dieron la vacuna por qué no se esperó hasta que toque a todo mundo los de los hospitales son primero. Yo trabajo en hospital y todavía estoy esperando".

"Me alegro por usted, es usted doctor, ¿enfermero o trabaja en algo médico? es la única manera que esta supuesto a obtenerlo por ahora".

No obstante, el artista solo replicó a las dudas de sus seguidores, y revelando que la vacuna le costó 20 dólares, al ser interrogado sobre cómo se maneja la distribución de las vacunas en USA, es decir, si son de libre mercado o las maneja el gobierno, Ricky contestó: "No aún no, tengo mis palancas".