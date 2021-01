Líder del grupo de K-Pop SS501 lucha con problemas mentales tras difícil etapa de su vida

Seúl, Corea del Sur.- El famoso actor y cantante surcoreano Kim Hyun Joong del grupo de K-Pop SS501 y quien también participó en el K-Drama, Boys Over Flowers, estuvo envuelto en incidentes desagradables durante durante un tiempo, pero finalmente hizo una aparición pública por primera vez en tres años.

Durante una entrevista en Ask Us Anything Fortune, el actor habló sobre las diversas controversias en las que se ha visto envuelto en los últimos años y compartió sobre las personas que lo animaron a pesar de las controversias e hizo una conversación sobre si aún puede volver a ser feliz.

Durante la charla, el actor avanzó y expresó que no puede decir que lo hizo bien, pero que quiere armarse de valor. Continuó diciendo que se pregunta si todavía podría volver a ser alegre y que se plantea eso todos los días, el cantante comentó que a pesar de que lucha por sentirse cómodo entre sus familiares y amigos, se siente bastante extraño y nervioso, pero que hará de todo para sentirse mejor.

En 2014 la exnovia de Kim Hyun Joong, firmó una demanda por violencia doméstica resultando fractura en costillas que lo obligó a ser investigado por la policía. Sin embargo, tras varios juicios se comprobó que en 2020 que el artista era inocente.