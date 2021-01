Reina Isabel II haría imposible una reunión con el Príncipe Harry y Meghan Markle para el Megxit

Reino Unido.- Recientemente informes de The Mirror, la reunión que el Príncipe Harry y Meghan Markle deberían de tener para detallar los nuevos o recobrar los antiguos acuerdos sobre el Megxit, como se llama a su salida como miembros senior de la Corona, con la Reina Isabel II podría ser imposible.

Hace un par de meses se reveló que a inicios del 2021, en el mes de enero, se podría ver nuevamente otra cumbre de Sandringham, como se llama a las reuniones en las que se tratan los acuerdos del Megxit, en la que señalaron que mientras los duques de Sussex buscan algo beneficioso para su causa, la monarca de 94 años trataría de hundirlos aún más.

Como se sabe, los acuerdos al realizarse en una situación contrareloj y de manera repentina ya que la pareja informó sobre su salida de un día para otro, impactando a todos a su alrededor, la familia real y el mundo entero.

Sin embargo, debido a las nuevas restricciones por la cepa diferente que nació en el Covid-19, estaría no podría realizarse ya que Isabel II por su vulnerabilidad nuevamente está en una cuarentena estricta, además de que los vuelos no urgentes no son permitidos, por lo que Meghan y Harry no podrían viajar de regreso y de hacerlo no se permitiría un acercamiento con la soberana.

Cabe mencionar que se tiene hasta mediados de marzo para que comiencen las charlas, en los que el Príncipe William y el Príncipe Carlos también estarán presentes y lo más probable es que se realice por videollamada, a lo que se asegura el hijo menor de Lady Di se reúsa.