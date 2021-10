"Está muy verde": Érika Buenfil habla sin reparo sobre el talento de Eiza González

Ciudad de México.- Luego de que se anunciara que Eiza González interpretaría a la leyenda del cine de Oro mexicano, María Félix, en la biopic dirigida por Matthew Heineman, Erika Buenfil confesó qué opina de esta propuesta en escena.

Ambas actrices tuvieron la oportunidad de laborar juntas en la telenovela Amores verdaderos, por lo que Buenfil está familiarizada y conoce el trabajo de la estrella de Hollywood.

En un encuentro con la prensa, la llamada 'Reina de TikTok', con la sinceridad que la caracteriza sostuvo que confía en que la joven tiene todas las habilidades para darle vida a 'La Doña'.

Estaba muy jovencita, pero las primeras escenas, a mí me llamaba la atención porque normalmente te esperas que los jovencitos estén como inexpertos o verdes, la frase célebre: 'Está muy verde'".

Mientras compartían set, la famosa de 57 años reconoció que González "tiene un talento impresionante", gracias a que "sabe lo que quiere, lo maneja bien y además es guapísima".

Siendo actriz y teniendo un perfil no tiene por qué no, yo no soy productor, pero yo creo que independientemente del parecido, de la caracterización que le puedan hacer, tiene mucho que ver la actuación, y yo creo que Eiza si puede", apuntó.