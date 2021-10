Natalia Téllez lanza afilado comentario y exhibe a Consuelo Duval: "Sí usas filtros"

Ciudad de México.- Si bien las conductoras del programa Netas Divinas suelen llevar una convivencia amena y un ambiente divertido y cargado de sinceridad, también hay momentos en los que la dinámica se tensa. Un ejemplo reciente fue la interacción entre Consuelo Duval y Natalia Tellez.

El breve conflicto comenzó cuando estaban hablando de "Los filtros" en redes sociales. Se ha dicho que el uso excesivo de efectos distorsiona la imagen que los usuarios tienen de sí mismos, llegando a ser peligroso poner estándares inalcanzables.

Ambas concordaron en las consecuencias negativas del abuso de los filtros y enseguida Natalia lanzó un afilado comentario a la presentadora de televisión de 52 años, acusándola de someter sus fotografías a efectos radicales.

Duval, sin nada que esconder, confirmó que le gustaba retocar sus imágenes, incluso mencionó que de los varios existentes, tenía algunos favoritos.

Claro que uso, tengo mis consentidos. Me choca el maquillaje, por eso me pongo el filtro, se me ve la mancha de aquí y me pongo el filtro y así como: 'Ay mira cara tersa'".