Hija no reconocida de Vicente Fernández le pide una oportunidad para hablar con él

Ciudad de México.- La hija no reconocida de Vicente Fernández le envió un mensaje luego de que el cantante atravesara difíciles semanas debido a su delicado estado de salud.

Mediante el canal de YouTube de la periodista de espectáculos Shy Gutiérrez, se viralizó la entrevista a Ana Lilia Aréchiga, quien asegura ser hija de 'Don Chente'.

Debido al contexto, ella le pidió a la gente que se una en oración y apoyo hacia el intérprete de Por tu maldito amor. Asimismo, mencionó que su único deseo es hablar con él.

Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están".

En el encuentro con la prensa, Aréchiga reprobó que la dinastía de 'Los Fernández' permitiera que la salud de Vicente se deteriorara y no le prestara atención.

¿Qué le pasó a los Fernández, que no atendieron a mi apá? Que pasaron más sus tiempos en andar peleando y alegando cosas que no vienen al caso".

La mujer de 57 reafirmó que no le interesa el dinero, las regalías o su inclusión en el testamento. A la par, confesó que no utiliza el apellido Fernández pues se siente orgullosa del suyo, proveniente del padre que se encargó de educarla y cuidarla.

El rechazo ya sé que ya lo tengo, ese ya me lo enteré desde las dos veces que platiqué con Alejandro y con Vicente cuando miré a mi padre enfrente. Ya me di cuenta (...) Yo soy su hermana mayor y su mamá bien lo sabe. Yo no les voy a pedir absolutamente nada, ni tampoco me quiero hacer famosa".