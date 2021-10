¿Está enferma? Gomita se abstiene de probar bebidas alcohólicas por importante razón médica

Ciudad de México.- A través de Instagram, Gomita compartió historias de su reciente viaje, donde aprovechó para divertirse bailando en centros nocturnos. Esta mañana, la conductora le aclaró a sus fans que en toda la noche no probó gota de alcohol por una razón médica.

A decir de la comediante, en las últimas horas recibió muchas preguntas de sus admiradores sobre la ingesta de bebidas embriagantes luego de haberla visto muy feliz en un antro.

A los que me preguntan si ayer tomé, yo no tomé nada amores porque todavía no puedo tomar nada".