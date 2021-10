¿La destroza? Tras veto de Televisa, polémica actriz reaparece y habla del caso Inés Gómez Mont

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque muchos famosos han preferido no opinar sobre el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, ahora una famosa actriz que estuvo vetada de Televisa reapareció y opinó al respecto.

Durante la reciente transmisión del programa de Adela Micha en YouTube La Saga, la también cantante Susana Zabaleta reaccionó a la supuesta orden de aprehensión que tendría la comadre de Galilea Montijo, a quien se le acusa de varios delitos como nexos con el narco y malversación de fondos.

En un principio la soprano aseguró que ella "ni conocía" a Inés, quien días atrás se declaró "inocente", mientras que la también invitada en la entrevista, Rebecca de Alba, mencionó:

Yo cada vez me sorprendo más, en serio me sigo sorprendiendo", dijo la famosa modelo.

Acto seguido, Adela no pudo evitar soltar un feroz comentario sobre la lujosa vida que llevaba Gómez Mont y dijo: "Siempre me sorprendió y no deja de sorprenderme... sus fotos y ojo que me encantan los trapos".

Asimismo, las tres guapas mujeres hicieron hincapié en que les parece demasiado sorprendente que la exconductora de TV Azteca tenga tantos hijos: De su primer matrimonio nacieron cuatro, con Puga tuvo dos y él solo ya tenía uno, por lo que son siete niños en total.

Tanto Adela, como Rebecca y Susana aseguraron que como ellas sí pagaban sus impuestos, también podían alojarse en la lujosa mansión que compró Inés en Miami, Florida, donde supuestamente está escondida.

Hasta se compró la mansión de la Cher, mi comadre... también es parte de nosotros esa casa, hay que llegar todos", dijo Zabaleta, quien en el 2000 fue vetada de Televisa por un comentario que no le gustó a la productora Karla Estrada.

Ya para terminar la conversación, Micha utilizó un refrán para recordar que Inés nunca ocultó las excentricidades que disfrutaba junto a su marido:

"El amor y el dinero no se pueden ocultar".

