Tras casi 14 años de salir de aire de Televisa, queridos actores se reencuentran en producción

Ciudad de México.- Los actores, Gaby Platas y Mauricio Castillo tuvieron un emotivo reencuentro en las grabaciones de un programa de Comedy Central, según una publicación compartida en Instagram.

Tras 14 años de distanciamiento por el final de Otro Rollo, ambos volvieron a salir juntos a cuadro grabando sketches, tal y como lo hacían anteriormente.

Regresando a nuestros orígenes Gaby Platas y yo, como en los viejos tiempos grabando sketches. Había olvidado lo tremendamente divertido que es hacerlo de nuevo. Este proyecto me ha entusiasmado mucho desde que empezó especialmente porque me ha tocado producirlo. Muy pronto en Comedy Central, no se pierdan 'La Cagué', gracias a todos por esta experiencia", dijo.