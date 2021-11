¿La destroza? Niurka recuerda pleito por 'Aventurera' con Carmen Salinas tras caer en coma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana Niurka Marcos reveló si aún tiene rencillas con la primera actriz Carmen Salinas, quien actualmente está delicada de salud debido a que cayó en coma desde hace unas semanas y sigue sin poder despertar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News



La conocida 'Mujer escándalo' fue captada por los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México un día después de su cumpleaños y confesó que está muy orgullosa de su edad: "Se me olvidó que iba a cumplir 54, ya andaba presumiendo que iba a cumplir 55, o sea, me vale mad... a mí, ¿por qué no soy una niña normal?, uno tiene que tenerse amor propio y respeto, y tiene que reconocer, año con año las experiencias de la vida".

Asimismo, Niurka habló de la polémica que surgió debido a que el cantante y actor Pablo Montero acudió a presentar un show ante el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y así lo defendió:

Trabajo es trabajo, venimos de una pandemia, por ejemplo, y hay que joder..., y a lo mejor le pagaron muy buena lana, ¿quién de muchos hubiera dicho que no a la buena lana que el señor presidente paga?, disfruta tu lana, si la aceptaste, porque debe haber sido muy buena paga, pero de todas formas, ahora disfruta las consecuencias".

Niurka también habló de la salud de doña Carmen Salinas y recordó la época en que ambas mantuvieron fuertes diferencias por la obra Aventurera, sin embargo, aseguró que le desea todo el bien ahora que está tan delicada.

Ya pasó esa historia entre nosotros, pero fue para mi en ese momento, una gran maestra para contarles a ustedes una divertidísima historia de polémica, de cosas que me lanzaba y que le lanzaba, y nos divertimos muchísimo con todos ustedes, y esa historia hizo que yo la respetaba demasiado porque con la cantidad de años de vida y de experiencia y de trayectoria, cargaba todavía con la responsabilidad de mantener, cuidar, proveer a su familia", explicó.

Fuente: Agencia México