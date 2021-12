TV Azteca se hunde: Televisa y Carmen Muñoz firman contrato por venganza ¿contra Pati Chapoy?

Ciudad de México.- El famoso periodista Álex Kaffie señaló que la conductora Carmen Muñoz, quien hasta hace unos días formaba parte de TV Azteca, fue contratada por Televisa debido a que se trata de un "ajuste de cuentas" ¿contra Pati Chapoy?.

Como se recordará, la creadora y titular del programa Ventaneando fue la persona que confirmó que la presentadora de Al Extremo decidió no renovar su contrato, sin embargo, ella no tiene nada qué ver con esta supuesta venganza.

Tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no trabajar acá... ella de una forma muy clara dijo que simplemente 'ya no quería continuar', que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que 'de escribir libros no vives', pero ella dijo que no, que en este momento se iba", explicó la periodista de espectáculos.