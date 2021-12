Shock en Televisa: Tras quedar fuera de novela, dan inesperada noticia sobre Carmen Salinas

Ciudad de México.- Surgió nueva información sobre la primera actriz de Televisa Carmen Salinas quien está a punto de cumplir un mes hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral que la mantiene en coma y con pronóstico de salud delicado.

La hija de la también productora, María Eugenia Plascencia, se entrevistó con diversos medios de información a las afueras del hospital y compartió que su abuelita afortunadamente sigue presentando mejorías.

La buena noticia es que ya no tiene derrame . Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno… entonces, es una gran noticia", explicó.

Sin embargo, aclaró que doña Carmelita aún se mantiene "delicada" y afirmó que hasta el momento sigue sin despertar del coma natural que tiene: "Le quitan el respirador, está respirando y también se lo quitan para que descanse".

Por su parte, la nieta de Salinas Carmen Plascencia dijo que la diva mexicana sigue presentando movimientos involuntarios, pero esto no quiere decir que esté despertando.

Todavía no reacciona, no hay consciencia. La sangre (del derrame) es la mínima... No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando", añadió.