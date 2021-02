Jennifer Lopez cancelaría su boda con Alex Rodríguez ¿por una tercera en discordia?

Ciudad de México.- Jennifer López y Alex Rodriguez son una de las parejas más asediadas por la prensa, pues su próxima boda es una incógnita para todos, y aunque la cantante ha señalado que no descartarían cancelarla, ahora es él quien está acaparando las miradas.

Resulta que en un podcast Reality Life With Kate Casey, un chico llamado Danni Baird soltó tremenda bomba que dejó a todos con el ojo cuadrado, pues aseguró que el exbeisbolista ARod y Madison LeCroy, tuvieron un supuesto romance.

Lee también: A-Rod presume a sus 3 mujeres a lado de su prometida Jennifer Lopez: "Parecen hermanas"

Las fuertes declaraciones de inmediato hicieron eco por todos lados, pues aunque no se sabe exactamente la fecha de este aparente amorío, Baird detalló que él fue testigo de que la famosa rubia y el expelotero intercambiaban mensajes y algo más. Sin embargo, una fuente confiable habló sobre el prometido de JLo y los rumores del supuesto romance, este informante le dijo que Alex no conoce a Madison y nunca la ha visto.

También te podría interesar: Jennifer López cautiva a fans de Instagam con impactante 'selfie': "Elegante"

Mientras que Lecroy se defendió argumentando, "Me contactó y, sí, enviamos un mensaje de texto, pero aparte de eso, no había nada", y agregó, "Nunca lo he visto físicamente, ni hemos tenido contacto físico".

Y aunque todas estas especulaciones sólo son chismes, tal parece que Alex se tenía bien escondido este secreto, aunque ambos han negado siquiera haberse visto frente a frente.

Fuente: Telemundo e Instagram @chamonic3