Juan de Dios Pantoja: Con estas FOTOS revela que llegaría al regional mexicano

Ciudad de México.- Juan de Dios Pantoja es un famoso youtuber y cantante del género urbano que ha tenido bastante éxito por el gran apoyo que le dan sus millones de sus seguidores, pero el pasado sábado los sorprendió con algo realmente impactante.

JD Pantoja tiene un gran alcance en redes sociales, por lo que a través de su cuenta de Instagram compartió fotografías en las que posó con un traje de charro que se volvió la sensación de propios y extraños, pues serviría como anuncio se su llegada al regional mexicano.

Pese a que, el esposo de Kimberly Loaiza no dio detalles que es lo que está preparando, se mostró orgulloso de uno de sus más recientes temas que ha sido de total agrado de sus fans, No Goza.

El que no baila, no peca y no goza", agregó Pantoja.