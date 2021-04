Mhoni Vidente presenta el horóscopo de hoy y revela cómo pasarás este jueves 22 de abril

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para hoy jueves 22 de abril del 2021 y te dice qué te depara el destino para este día.

Aries: Regale a su pareja eso que tanto desea. Etapa de mayor estabilidad económica. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Dispone de mucha energía.

Tauro: Olvídese de los problemas familiares y céntrese en su pareja. El ahorro es importante, pero no se obsesione. No permita que se le acumulen las tareas. Atención a los accidentes domésticos.

Géminis: No tome decisiones unilaterales en el amor. Está pendiente de una transacción económica. En el trabajo, no se deje llevar por las apariencias. Intente mejorar algunos aspectos de su dieta.

Cáncer: No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Buen momento para aumentar su patrimonio. Progreso y renovación en los asuntos profesionales. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Leo: No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. Le toca vivir una jornada dinámica.

Virgo: No comience esa aventura, no le interesa. Su economía puede verse afectada por un importante gasto. Muy buena suerte en los negocios. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

Libra: Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. En el trabajo, pasará buenos ratos. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

Escorpio: Llamará a un antiguo amor. Atención a los gastos domésticos. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo.

Sagitario: Surgen grandes desórdenes sentimentales. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

Capricornio: Exponga a su pareja lo que necesita. En el aspecto económico debería ser más realista. En el trabajo, jornada bastante monótona. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Acuario: Su familia también le necesita. Utilice su dinero en algo productivo. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Su salud mejorará si abandona el sedentarismo.

Piscis: En el amor, su sensibilidad le hará vivir intensamente esa nueva relación. Los problemas económicos disminuyen. Su calidad de vida mejora gracias al nuevo horario de trabajo. Queme toxinas, le favorecerá.

