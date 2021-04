Tras escándalo con Frida Sofía, Alejandra Guzmán revela cómo se encuentra Silvia Pinal

Ciudad de México.- Después del gran escándalo que se hizo después de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán de haber abusado de ella, ahora Alejandra Guzmán se sinceró respecto a cómo le afectó esto a la primera actriz de Televisa, Silvia Pinal, tanto en su salud cómo en sus ánimos.

Como se sabe, hace varias semanas, la intérprete de Ándale, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano, dijo que cuando tenía cinco años de edad fue "manoseada indebidamente" por su abuelo, causando un revuelo en redes sociales.

Tras esto, 'La Guzmán' se pronunció a favor de su padre y Enrique habló en TV Azteca, asegurando que todos sus hijos y familiares lo apoyaban en este caso, en el cual ya metió una querella ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

View this post on Instagram

Otra que reaccionó a las polémicas declaraciones fue Silvia, pidiendo en un comunicado a su nieta que fuera a hablar con ella y arreglar las cosas en privado, lejos de los medios, para unirse como familia y perdonar cualquier falla de ambos lados.

Ahora, semanas después de esta controversia, la rockera dijo que la actriz estaba a "toda mad...", que se mantiene con todo el ánimo y que a ella se lo levantó diciéndole que las cosas van a pasar pronto y ella las puede superar porque es una "cab...".

Mi mami a toda mad... y me dice: ‘Ay Ale... sé que todo esto va a pasar’. Sabes qué me dijo mi madre: ‘Eres la más cab...’. Ella está entera, se echa sus vodkas, le vale y se va a Acapulco, no le ha dado nada, ya se vacunó", aseguró Alejandra.