(FOTOS) Oscar 2021: ¡Deslumbrantes! Estos son los mejores 'looks' de la alfombra roja

Los Ángeles, California.- El evento más importante en cuanto a la industria cinematográfica se refiere ha dado inicio y con ello los elegantes looks de los famosos en su paso por la alfombra roja.

Estos son los 'mejores vestidos' en los Oscar 2021, a quienes ni el Covid-19 pudo detener. Pese a que el aforo de celebridades se redujo en el teatro, no perdieron la oportunidad de lucir increíbles.

Celeste Waite

La compositora de Hear my voice, tema nominado a 'Mejor Canción' incluido en el filme El juicio de los 7 de Chicago, luce un vestido Gucci en tonalidades negras y rojas, además de un peinado y accesorios que seguro no pasarán desapercibidos.

Leyenda

Santiago Colomo

El hombre oriundo de España está nominado a la categoría 'Mejores efectos visuales' por la película El magnífico Iván. Al ser una noche importante para su carrera, decidió optar por una elección contundente y clásica.

Laura Pausini

La cantante italiana celebra su primer nominación a los premios de la Academia por su interpretación Io Si de la película de Netflix La vida por delante. En este sentido, se le aprecia con un vestido de Valentino, joyas de Bulgari y un corte bob que enmarca su sonrisa. Buen debut, ¿no crees?

Esmerald Fennell

Nominada a 'Mejor dirección' por su película debut Una joven enamorada, la británica optó por colores suaves de primavera acorde con su filme, usando un vestido de gasa con volantes y bordados de Gucci.

Glenn Close

La mujer de 74 años demuestra con este look que no hay edad ni pretexto para no lucir espectacular. Nominada a 'Mejor actriz de reparto' por Hillbilly, luce un vestido de lentejuelas con pantalones de la misma paleta de colores auspiciado por Armani Privé. Además, el corte y el tono de su cabello resaltan la elegancia de la artista.

Tiara Thomas

La cantautora estadounidense se arriesgó con el color blanco para desfilar por la alfombra roja. Ella está nominada a 'Mejor canción original' por su composición para Judas y el mesías negro, Fight For You. Usa un traje hecho a su medida por Jovana Louis.

Colman Domingo

Es quizá el actor más arriesgado en la alfombra roja de los Oscar 2021, ya que eligió un traje completamente rosa con detalles en la parte superior hecho por Atelier Versace. El artista participó en la cinta La madre del blues.

Alan S. Kim y su madre Vicky Kim

El pequeño protagonista de Minari, con tan solo siete años de edad se pronuncia en la alfombra roja al lado de su madre. Aunque los outfits no resulten tan impactantes, lucen bastante tiernos, ¿no crees?

Fuente: TNT, Getty Images