Tiembla TV Azteca: Reconocido actor de Televisa formara parte de 'El Inframundo'

Ciudad de México.- Sin duda alguna TV Azteca se encuentra temblando, pues hace poco se reveló que Pierre Angelo, un reconocido actor de Televisa, será uno de los participantes de El Inframundo, esto tras varios años inactivo en la empresa San Ángel.

Angelo tiene dos años sin presentarse en los foros de San Ángel, pues en 2019 tuvo su última aparición en Ringo, junto a José Ron. Cabe mencionar que el actor es mayormente conocido por haber formado parte de La Familia P.Luche, interpretando a 'Fabio', el mejor amigo de 'Ludovico'.

Tal parece que ahora será un mejor año, pues al parecer será uno de los integrantes de El Inframundo, el nuevo reality de Televisa basado en el formato de Reto 4 Elementos, el cual constará de varios retos extremos.

Me entero que Pierre Angelo concursará en 'El Inframundo', el «reality show» que pronto va a estrenar Televisa. El actor y comediante atraviesa por una buena racha de trabajo", reveló Kaffie.

Pero eso no fue todo, pues según el periodista, Angela también estará en la novela SOS, Me Estoy Enamorando, la cual será protagonizada por Daniel Arenas e Irán Castillo, dirigida por Lucero Suárez, y que aún no tiene fecha de estreno.

Además de su participación en 'El Inframundo' lleva uno de los roles estelares en la serie 'Tic tac toc' y tiene ya un papel asegurado en la telenovela que pronto producirá Lucero Suárez", concluyó.

Fuente: Heraldo de México