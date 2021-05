De emergencia: Protagonista de 'Carita de Ángel' es ingresada al hospital por esta razón

Ciudad de México.- La actriz Daniela Aedo, rostro conocido por el público por haber participado en la telenovela Carita de Ángel, dio un susto a sus admiradores por su reciente hospitalización de emergencia.

A través de sus redes sociales, contó que su estado de salud no marchaba del todo bien, porque tuvo que ingresar a un centro médico.

Según su narrativa, fue el pasado 10 de mayo que comenzó a sentirse mal, por lo que su mamá la llevó de inmediato a una clínica para que la supervisaran.

View this post on Instagram

Ahí fue donde los médicos le detectaron piedras en los riñones, mismas que tuvieron que extraerle en una cirugía de último minuto.

Por fortuna, no sufrió ninguna complicación, tanto así que tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con sus seguidores. Incluso bromeó sobre el Día de las Madres, diciendo que el susto que le dió a su mamá fue su regalo.

Así le tocó el 10 de mayo a la santa de mi Madre. ¡No se espanten! El susto ya pasó. El domingo tuve un dolor muy fuerte en un costado y no tenía idea que era. Para no hacerles el cuento largo… por alguna razón que aún no sabemos mi cuerpo está produciendo piedras en mis riñones, lo cual no es normal. Ahorita voy a estar en estudios, ya tuve una operación y aunque no hemos terminado, estoy bien, e increíblemente agradecida de que lo estamos resolviendo”.