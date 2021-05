¡Escándalo en Televisa! Integrante de 'Hoy' 'manosea' a Macky González en vivo; abandona el foro

Ciudad de México.- Echa toda una furia, la famosa y muy polémica exatleta de Exatlón, Macky González, armó tremendo escándalo en Televisa y sin poder contener su molestia e indignación abandonó el foro en pleno programa en vivo, después de que un integrante del programa Hoy la 'manoseara' en plano baile.

Cómo cada viernes, en el matutino de Televisa fue de eliminación dentro de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', donde estuvo sentenciada Macky con Tinieblas Jr., Laura Bozzo con Carlos Bonavides, Andrea Escalona con Pablo Montero y Marisol González con Moy, armándose tremendo drama.

Aunque las últimas semanas los escándalos estaban centrados en Lola Cortés y su pleito con Bozzo, en esta ocasión fue Macky y Tinieblas el foco de atención, pues durante su baile él le dio una nalgada, provocando que ella se detuviera e hiciera la coreografía de forma incómoda, descoordinada e incluso llegó a detenerla, concluyendo con el abandono del foro.

Cuando se le pudo alcanzar y Galilea Montijo le cuestionó que pasada, ella se mostró sumamente molesta y dijo que la "nalgada no era parte de la coreografía", señalando que estaba muy "sacada de onda", que no estaba bien y que entendía que debía ser profesional, pero que una situación así no la podía tolerar.

La excapitana de 'Cobras' en Guerreros 2020, con la voz entrecortada, resistiendo las lágrimas, dijo que era algo imperdonable que esto sucediera en televisión en vivo y que los niños y niñas no deberían de ver eso como algo normal y a todas las mujeres hizo el llamado de alzar la voz cuando así les pasara.

Ante esto, Tinieblas dijo que no fue con mala intención y que se dejó llevar por el momento, por la adrenalina del baile, algo que Latin Lover apoyó, asegurando que él era una chulada de persona y no fue con malicia su acto, que solo fue un error en el momento que se dejo llevar.

Pero el público no opinó de la misma forma, ya que en Twitter y en Instagram comenzaron a apoyar a González, señalando que no se debería de normalizar esa clase de situaciones, que no deberían justificarlo ni juzgar a Macky por su acerada reacción, pues la situación en el país no estaba para dejar pasar esos actos.

¿Por qué normalizan la nalgada que le dio @tinieblasjrfull a @macky_mx ?

Viendo cómo están las cosas en el país, que poco empático fue el jurado. #LasEstrellasBailanEnHoy — Baby Yoda (@soffsaes) May 14, 2021

Aplaudo a Macky, en tiempos donde se necesita dejar de normalizar actos como ese, sus palabras fueron las correctas, lo ocurrido hoy para nada fue profesional por parte de su pareja, y que mala onda por parte de producción que se limitaran a minimizar lo ocurrido. — VeronicAAAAAAAAA (@Crononauta98) May 14, 2021

y la culpa es de Macky? por qué la culpa siempre es de la víctima y no del agresor??????? — Dior (@yarencigarcia) May 14, 2021

El problema es el tipo de contacto no fue consensuado por ambas partes, lo que es increíble, es que el jurado y el programa intente normalizar las cosas y hacer que no paso nada, sabiendo que por normalizar estos actos muchas mujeres son vulneradas, que lastima @programa_hoy — J S A Ú L (@JorgePache_) May 14, 2021

