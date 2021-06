Érika Buenfil da contundente mensaje por Día del Padre; crio a su hijo sin apoyo de Ernesto Zedillo

Ciudad de México.- La aclamada artista regiomontana Érika Buenfil aprovechó sus redes sociales para presumir que ella también estaba celebrando el Día del Padre, pues ha tenido que sacar adelante a su su hijo Nicolás sin ayuda de ningún hombre.

La actriz de Televisa, quien ha fungido como padre y madre de su único retoño, empleó su cuenta oficial de Instagram para colocar un contundente mensaje destacando su labor.

Feliz Día del padre. Porque me ha encantado ser tu amiga y compañera porque eres todo para mí. Porque me has hecho crecer en todos los aspectos. Porque te amo. Aquí estoy y estaré. Te amo mi Nic”, escribió Buenfil junto a una de las acostumbradas parodias que comparte en TikTok.

Nicolás es producto de la fugaz relación de dos meses entre Buenfil y Ernesto Zedillo Velasco, primogénito del expresidente de México, en el año 2004.

La artista registró a Nicolás con sus dos apellidos, debido a que su expareja no quiso hacerse cargo del menor, incluso, en una

conferencia de prensa mientras anunciaba su embarazo comentó:

El papá no es Luis Miguel, ni me lo pregunten. De hecho, estoy sola en esto porque el padre no se quiere hacer responsable; y si

no le cae el veinte pues yo seré papá y mamá, no seré la primera ni la última”.