Katy, la joven golpeada por Remmy Valenzuela, rompe el silencio: "En todo momento me golpeó"

Ciudad de México.- Katy 'N', la novia de Carlos 'N', primo del cantante de música regional, Remmy Valenzuela, habló sobre cómo fue la supuesta golpiza que recibió en el rancho del artista después de haber sido invitada a comer ahí por su novio. Ninguno de los dos se esperaba que una simple tarde ahí pudiera casi llevarla a la muerte.

Aún con evidentes moretes en el rostro, la joven de 20 años decidió compartir su testimonio con el programa Hoy Día de lo acontecido el pasado domingo en el domicilio de Valenzuela, en Guasave, Sinaloa.

Según la victima, Katy 'N', dijo que ella se encontraba con su novio comiendo y viendo la televisión en el lugar, cuando llegó el cantante.

Tras escuchar la bocina de un automóvil, Carlos 'N' salió de la habitación en el que se encontraban para ver qué sucedía, y ella, al notar que no era una situación normal, intentó ocultarse en el baño. Pasaron algunos minutos para que se escuchara cómo se abría la puerta y, al pensar que era su novio, decidió salir de su escondite.

Lamentablemente, no sería lo que se esperaba, pues en la entrada de la habitación estaba Remmy, notablemente molesto. Él decidió tomarla del cabello y llevarla con jaloneos hacia el piso inferior. Debido a cómo la iba jalando, aprovechó para hacer que la cabeza de la joven fuera estrellándose contra paredes, marcos y barandillas que se cruzaban en el camino.

Yo bien espantada, nada más le iba diciendo que era novia de su primo, que no estaba haciendo nada malo, y me baja a rastras de la segunda planta, casi tirándome por las escaleras. En todo momento me estuvo golpeando, y a mi novio también lo golpeó", dijo Katy.