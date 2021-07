Pleito en la música regional mexicana: Jorge Medina 'arremete' contra Eduin Caz de Grupo Firme

Ciudad de México.- Recientemente, el cantante Jorge Medina reveló para una entrevista de un programa de espectáculos cómo fue la ocasión en la que estuvo a punto de colaborar con el Grupo Firme.

Sin embargo, el exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón confesó que el dueto nunca pudo sellarse debido a que no estuvo de acuerdo en las negociaciones.

El cantante sinaloense contó cómo fue que Eduin Caz, líder de la mencionada agrupación tijuanense, se le acercó y le ofreció cierta cantidad de dinero y él no aceptó.

Quiero un dueto pero te pago tanto. Yo no dije, nada. No (acepté) porque no me puede venir a pedir un dueto diciéndome que me va a venir a pagar tanto", mencionó.