"TV Azteca hipócrita": Productor acusado de 'asesino' vuelve al Ajusco y deja helados con confesión

Ciudad de México.- Hernán Albarenque, productor de exitosos proyectos de TV Azteca, reapareció públicamente la mañana de este martes 24 de agosto luego de que la revista TVNotas sacara en su portada que había sido detenido por presunto homicidio.

El mencionado medio especializado en espectáculos aseguró que en días pasados se encontró el cadáver golpeado y desnudo de un hombre dentro de su departamento y que incluso habrían localizado "bolsas pequeñas con polvo blanco, que al parecer era cocaína".

Durante su intervención en el programa Venga la Alegría, el productor de los realitys MasterChef México y Survivor admitió que sí murió un hombre dentro de su casa, pero aseguró que no se trató de un homicidio y que en realidad esta persona tuvo varios ataques de epilepsia; en ese sentido, el famoso descartó que se trate de un crimen pasional y confesó que tenía solo unos días de haber conocido al fallecido.

Murió una persona en mi departamento, es una cosa muy triste... Tuvo un ataque, convulsionó y murió de un paro cardiaco, o lo que determine los médicos, uno no sabe cómo reaccionar en una situación así, llama a la ambulancia y trata de que eso no tenga un final así, uno no está pensando va a pasar algo malo, va a morirse alguien en mi casa, no lo piensas jamás en la vida", contó.