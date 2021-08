Sobrino de Sammy Pérez revela que novia del actor de Televisa "desapareció" con todo su dinero

Ciudad de México.- Daniel Pérez, el sobrino de Sammy Pérez, después de vivir unos días de duelo ante el lamentable fallecimiento de su tío por Covid-19, este brindó una entrevista a TV Notas, en las que acusó a Zuleika Garza, la novia del actor de Televisa, de haber "desaparecido" con todo su dinero y no le responde a nadie.

Daniel en la entrevista reveló que Garza fue quien llevó a internar al comediante, pero que después de eso ella solo se "desapareció" y no contestó las llamadas de nadie, por lo que pensaron que estaba contagiada de coronavirus, sin embargo, cuando llegaron a Colombia ella se comunicó para decirles que dejo la ciudad y no podía regresar.

Este hecho complicó que pudieran reclamar su cuerpo, pues debían firmar pagares para asegurarse que pagarían la deuda, por lo que pensaron en guiarse por la vía legal, lo que al final no fue necesario gracias a que pagaran gran parte de esto con ayuda de Eugenio Derbez y todos los donadores.

El hospital requería de la firma de Zuly para que se hicieran unos pagarés, con ellos nos darían el cuerpo de inmediato, pero no apareció. venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono", expresó Daniel.

Finalmente, el joven señaló que ellos siempre supieron que ella no lo quería bien, sino que era por puro "interés", pero que no se quedarían tranquilos y buscarían llegar al fondo del asunto, ya que es la única con el acceso a las cuentas de Sammy y todos sus ahorros.

No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo. No sabemos nada sobre eso hasta el día de hoy, vamos a averiguarlo y a llegar al fondo de la situación", expresó el sobrino.