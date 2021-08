¿Belinda y Nodal se casaron? Redes sociales 'estallan'; confirmarían supuesta boda secreta

Ciudad de México.- Tras la reaparición de Christian Nodal en una romántica foto con Belinda en redes sociales, el rumor de que ya celebraron su boda por la vía civil en España, creció inalcanzablemente.

La pareja causó alboroto hace una semana por su presunta separación, situación que, aseguran algunos, les permitió distraer a la prensa para poder casarse en España, país en donde nació la intérprete de Ángel.

Tanto usuarios en redes sociales como reportes periodísticos coinciden en que Belinda y Christian Nodal se casaron por el civil este fin de semana en España, y su boda por la Iglesia podría celebrarse a finales de 2021.

Así lo contó el periodista Marco Antonio Silva, quien sostuvo que los cantantes se casarían el pasado 28 de agosto:

Les comento que, platicando con una amistad, que tenemos amigos en común con Belinda, que es la gente de producción que trabaja con ella, me platicaron que ya hay fecha fijada para la boda civil de Belinda. En el mes de agosto, el sábado 28 de agosto, la fecha tentativa para la boda por lo civil. No aquí en México, en España. Acudirán familiares de Nodal y Belinda y los amigos más importantes y cercanos de la casa. No será una gran boda con grandes celebridades".