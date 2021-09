Tras sufrir violencia sexual, actriz de TV Azteca continúa batalla legal contra famoso cineasta

Ciudad de México.- Hace poco más de un año, el director de cine Carlos Marcovich fue acusado de violencia y acoso sexual por la actriz Alejandra Haydeé.

Hasta la fecha, la famosa continúa en pie de lucha, sin bajar la guardia en el proceso legal, así lo declaró recientemente en una entrevista para el programa Sale el Sol.

Mencionó que el Marcovich ha tratado de contactarla por distintos medios, pero ella se ha negado pues podría usar pruebas en su contra y hoy, más que nunca, no está en sus planes declinar, pues revela que hubo más chicas que fueron víctimas del director.

No me interesa conciliar nada con él, desafortunadamente no nada más fui yo...Lo tengo bloqueado, me escribió a nombre de otro teléfono haciéndose pasar por su asistente, tengo las capturas y decidí ya no contestarle", afirmó.