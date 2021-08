¡Sola y sin ganas de vivir! Actriz de Televisa anuncia su retiro y revela profunda depresión

Ciudad de México.- La actriz María Antonieta de las Nieves se convirtió en un ícono de la televisión mexicana por su emblemático personaje de 'La Chilindrina' en El Chavo del 8.

Sin embargo, los artistas suelen vivir de aplausos, ovaciones y elogios; una vez que el personaje queda en silencio, su vida podría comenzar a deteriorarse a raíz de problemas en su vida privada o derivados de la esfera pública.

Así sucede con María Antonieta, quien ya prepara la gira del adiós con su personaje de 'La Chilindrina' en medio de la difícil situación que enfrenta el país entero por la pandemia, en el que se ha mantenido resguardada y ha respetado las diversas restricciones; sin embargo, esto le ha provocado una dura crisis laboral.

Por otra parte, María Antonieta ha tenido una triste y lamentable pérdida en su vida, no hace más de dos años. Pues en el mes de septiembre de 2019 tuvo que enfrentar la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, por lo que al quedar sola y encerrada en casa, la actriz cayó en una profunda depresión que por poco la arrastra al abismo.

La famosa asegura que, al encontrarse sola, fue ella misma quien se percató de la terrible situación por la que atravesaba y poco a poco, al notar su deterioro, se levantó de nuevo.

No sabía qué iba a ser de mí. Me la pasaba acostada nada más... Llegó un día en que me desperté y dije '¿Quién es ese cadáver que está ahí, en frente mío?'... Bajé diez kilos, me levantaba y me ponía a temblar", indicó.