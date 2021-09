Desapareció: Filtran inesperada noticia sobre conductora de Televisa tras huir de la justicia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente salió a la luz una inesperada y fuerte noticia sobre Laura Bozzo, quien trabaja para la empresa Televisa y quien se encuentra prófuga de la justicia en México desde hace varias semanas.

La famosa nacida en Perú está prácticamente desaparecida debido a que su última publicación en las redes sociales fue desde el 7 de agosto y sus amigos más cercanos, como la conductora de Hoy Galilea Montijo, aseguran que sigue sin responder el teléfono y sin dar 'señales' de vida.

Hace unos días, un juez dio luz verde para detener a Bozzo, luego de que esta no cumpliera con el plazo que se le dio en el primer amparo que solicitó. Se le había pedido comparecer ante las autoridades y entregar su pasaporte y 300 mil pesos como garantía de que no huiría pero no cumplió.

Ahora está siendo buscada por las autoridades de México, quienes la investigan por el delito de evasión fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Este domingo TVNotas informó que Bozzo quiere evitar a toda costa ser ingresada al penal de Santiaguito y por ello solicitó un segundo amparo que retrasaría la prisión preventiva que se le impuso.

También se detalló que el Juez Noveno de Distrito en Amparo de Toluca se declaró incompetente para darle seguimiento a esta solicitud argumentando que Bozzo tiene su domicilio en Acapulco, Guerrero, y por ello envió el caso a un juez de aquel municipio.

