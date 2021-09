¡Es hoy! Revelan cartel y costos de boletos para el Corona Capital 2021

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Ya está aquí! Hoy es un gran día para los fanáticos de los conciertos, en particular, del Corona Capital 2021. Este lunes arranca con el pie derecho luego de que saliera a la luz el cartel con las bandas y solistas invitados.

No se trata de posters falsos y rumores, pues la cuenta oficial del evento fue la que publicó el muy esperado cartel. Así, por fin terminan las especulaciones e incertidumbre sobre la celebración del concierto masivo que pudo no haberse realizado por la pandemia del coronavirus.

Hace unas cuantas horas circuló en redes sociales el anuncio que incluye a sorprendentes headliners como Tame Impala, Disclosure, Twenty One Pilots y Rüfüs du Sol, sin olvidar a solistas igual de talentosas como Aurora y Faye Webster.

Para todos los seguidores del show compartimos todos la información para que ningún detalle se les escape, pues en los próximos días las preventas se ofrecerán al público.

Esto es lo que sabemos:

¿Cuándo será?

Todos los melómanos tienen cita en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el tercer fin de semana de noviembre. Aparta desde ahora el 20 y 21 en tu agenda.

Los boletos.

La preventa arrancará a partir del 16 de septiembre y concluirá el 17 de septiembre. La venta general comenzará el 18 de septiembre en punto de las 11:00 horas, recuerda que puedes adquirir tus pases directamente en taquilla o bien, a través del sistema Ticketmaster.

Los precios varían dependiendo de la fase. Además, se toma en cuenta si quieres asistir sólo un día o el abono que abarca ambas fechas. Para que te des una idea, los costos oscilan entre los mil 799 mientras que el más caro es de 5 mil 100.

¿Quién tocará en los escenarios?

Sábado 20: Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Ashnikko, Cheap Trick, Khruangbin, All time low, Bleachers, Slowthai, Turbstile, Dayglo, SG Lewis, Boy Pablo, Missio, Ritt Momney, Elliot Moss, Electric Guest, Fakear, Faye Webster, Alfie Templeman, Shura, Hana, Hamzaa y Goss.

Domingo 21: Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol, Royal Blood, The Bravery, Aurora, Pabllo Vittar, The Whitest Boy Alive, 070 Shake, JP Saxe, Parquet Courts, Flight Facilities, Alaina Castillo, Smith &Thell, George Fitzgerald, Cautious Clay, Nessa Barret, Lightning Seeds, Jehnny Beth, Glaive, Flamingosis, Adam Melchor, Ela Minus, Will Joseph Cook, Gaia y Niko Rubio.