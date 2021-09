Latin Lover, exconductor de Televisa, resulta positivo a prueba de Covid-19

Monterrey, Nuevo León.- El exconductor de Televisa, Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, informó que dio positivo a prueba de Covid-19, por lo que permanecerá bajo resguardo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mediante su cuenta de Instagram, el exluchador indicó que estará asilado, en espera de que las personas con las que estuvo, no hayan sido contagiadas.

Sin darles tantas vueltas a esto les informo que di positivo a Covid. Por tal motivo estaré aislado un tiempo en casa, ojalá y no me pague más fuerte de lo que hasta ahora me ha pegado”, comenzó.