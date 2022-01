Tras rechazo por 'gordita' y abandonar TV Azteca, exacadémica llega a 'VLA' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una querida exalumna de La Academia, quien renunció a su carrera en TV Azteca y confesó que sufrió rechazo por su físico, reapareció hace algunas horas en Venga la Alegría y se ahogó en llanto por una desgarradora razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada cantante oaxaqueña Nadia Yvonne López Ayuso, quien al finalizar su etapa en el reality show del Ajusco, tocó puertas para participar en las telenovelas, pero al no tener buenos resultados, prefirió refugiarse en la religión y dedicarse exclusivamente a la música.

Hace un par de años la originaria de Oaxaca platicó en exclusiva con Ventaneando sobre el calvario que vivió tras su participación en La Academia pues se enfrentó al rechazo al no tener un cuerpo y rostro de protagonista como pedían los productores.

Fui blanco de burlas en cuanto a mi físico porque siempre he sido como de cara redondita. En esa época, en La Academia, estuve enferma de la voz y dieron tratamientos de cortisona, lo cual me hizo un efecto que se llama 'cara de luna'... Recuerdo, al alguna vez, fui con un productor a pedir alguna oportunidad en una novela y me dijo ‘mírate, tú no eres para estar en una novela, para ser una protagonista", confesó.