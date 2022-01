¿Está grave? Andrea Legarreta rompe el silencio en 'Hoy' tras abandonar Televisa por Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta tuvo que dejar el programa Hoy debido a que dio positivo a Covid-19 y hace algunas horas rompió el silencio y confesó cómo se ha sentido tras contagiarse por tercera vez desde que comenzó la pandemia.

A través de una videollamada con sus compañeros Raúl 'El Negro' Araiza, Galilea Montijo y demás elenco, la también actriz de 50 años comentó que se encuentra estable, sin gravedad y con síntomas de una gripe común.

Estoy aquí guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás, hay que guardarse, la verdad es que me siento muy bien, como cuando te da una gripilla…", relató.

Asimismo, Andy contó cómo fue que se enteró que era positiva a Covid-19, pues incluso había salido a pasear durante el fin de semana pues se encontraba perfecta:

Me sentía súper bien y todo, ayer incluso salimos como muy felices porque Erik también ya había salido negativo y todo bien, y de pronto en la noche como dolorcito de cuerpo, dolor de cabeza y entonces como mucho frío, y le digo a Erik: 'Qué se me hace…'", explicó.

Sin embargo, la conductora no dejó de hacer hincapié en que se siente mucho mejor que la primera vez que se contagió, cuando incluso fue a dar al hospital por neumonía, y aseguró que esto es gracias a que está vacunada.

"Sí les quiero decir la diferencia de la primera vez que me dio Covid a esta vez. Yo no sé si es la variante ómicron, yo no sé de esas cosas porque al final tienen que hacerte un estudio para saber cuál es la variante, lo que sí es que la diferencia es abismal… pero acuérdense la vez que nos enlazamos, cuando me dio por primera vez, y yo recuerdo todo lo que yo sentía y sí hay una gran diferencia… Yo me tomo el medicamento que me mandó el doctor…".

Andrea también confesó que su esposo Erik Rubín iba saliendo del Covid-19 por lo que él no está contagiado, pero sus hijas Mía y Nina Rubín podrían estar positivas y dijo que ya les había hecho la prueba y solo estaban esperando resultados.

Erik estuvo positivo hace un par de semanas regresando de las vacaciones y la verdad es que le fue increíble. Tomaron cinco días para volver a salir negativo y le fue increíble. Ya está haciendo ejercicio, retomando su vida…".

