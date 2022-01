Chapo de Sinaloa defiende su postura tras críticas a Chiquis Rivera: "No soy monedita de oro"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Chapo de Sinaloa reveló durante una entrevista para el programa Hoy que continúa siendo objeto de críticas tras haber comentado las fotos sexys que Chiquis Rivera subió a sus redes sociales.

El cantante, cuyo nombre real es Ernesto Pérez, afirmó que él tiene derecho a opinar y reconocer la belleza de la mujer, asegurando que las admira mucho.

Yo creo que está acostumbrado el mundo a que los hombres por ser caballeros tenemos que callarnos toda la vida, y no podemos expresar nada, porque ya no somos hombres, porque no somos caballeros, sin embargo, yo creo que estamos en una época en que, si la mujer se siente liberada, se siente conquistar el mundo, una etapa donde puede expresarse y decir lo que quiera, yo creo que los hombres también tenemos ese derecho de decir, yo admiro mucho a las mujeres", expresó.

Agregó que siempre ha sido respetuoso con las mujeres, por lo que se dijo sorprendido que al manifestar su descontento con las fotografías que la hija de Jenni Rivera publicó en traje de baño siga provocando opiniones divididas.

Las mujeres han hecho mi vida, y mientras que tenga vida voy a estar inspirado en ellas, entonces yo tengo que opinar al respecto, porque yo tengo un concepto muy especial sobre la mujer, y aunque no quiero que tengan ese comportamiento, porque no va a pasar, pero sí puedo opinar al respecto", afirmó.

El Chapo de Sinaloa envió un mensaje para todos aquellos quienes continúan atacándolo por dicha situación: "Yo sabía que al comentar algo. Yo hago música, por ejemplo, y no por eso creo que va para todo el mundo, o sea, no soy monedita de oro, a unos les va a gustar y a otros no, bienvenidos al mundo del Chapo, y los que no, que les vaya bien".

Fuente: Agencia México