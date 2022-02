Exfamoso de TV Azteca se muestra molesto con la televisora; asegura que fue estafado

Ciudad de México.- Francisco Covarrubias, quien en 2014 se convirtió en el ganador del reality show La Isla junto a Ceci Ponce, se mostró molesto con TV Azteca a través de una publicación que hizo en sus redes sociales.

Francisco explicó que en aquél entonces le dieron como premio una camioneta, sin embargo, la factura que le entregaron resultó ser falsa y aseguró que intentó comunicarse con el productor del programa sin tener éxito.

Fue en su cuenta de Twitter, donde el instructor de yoga le pidió a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y uno de los dueños de la televisora, que le ayudara a resolver el inconveniente.

Señor Ricardo Salinas hace unos años gané una camioneta en su programa La Isla, hoy BBVA Seguros México me dice que la factura es apócrifa, ya que nunca me enviaron la original, usted que todo lo puede ¿me puede ayudar a que su gente me la envíe? su productor no me hace caso", escribió Covarrubias.