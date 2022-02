Tras 4 años en Televisa, Andrea Escalona confirma 'traición' con TV Azteca y salida de 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras reportarse el inminente despido de Andrea Escalona con el cambio de productor en el programa Hoy, es la propia conductora quien rompe el silencio sobre su salida del matutino de Televisa luego de haber sido vista en TV Azteca.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, Escalona fue cuestionada sobre su visita al Ajusco, empresa donde estuvo por 12 años antes de irse a televisora de San Ángel cuando su madre, la fallecida Magda Rodríguez, fue contratada para Hoy en el 2018.

Escalona confirmó que sí fue a TV Azteca, pero no por las razones que se piensan. Al ser cuestionada sobre si se aproximaba su despido y si se avecinan cambios en la producción, Escalona respondió contundente:

Sí, fuimos a Azteca al Banco Azteca y de hecho los jefes lo sabían. Cuando estábamos en Azteca te pagan por nómina Azteca y tenemos pues la tarjeta, un dinerito que no queremos se nos pierda. Un dinerito de mi mamá que junté con uno mío. Nos sacaron un mail para entrar al banco y ya. Obviamente nuestros jefes en el sexto piso se les avisó", dijo.

Además, revel�� que tanto ella como Andrea Rodríguez, hermana de Magda y actual productora, cuentan con el tan codiciado contrato de exclusividad, por lo que agradeció a la empresa.

Nosotras seguimos felices en Televisa, con exclusividad. Muy contentas con la empresa y todo los que nos han apoyado. No tengo más que palabras de agradecimiento con Televisa y siempre, no solamente ahorita. Estuvieron en el momento más difícil y duro de mi vida y se portaron demasiado bien".

Sin embargo, reconoció que pronto podría llegar su salida en la emisión, pero al parecer no este año pues aún tendría contrato. La conductora, sin embargo, comentó que si sucede el próximo año, se iría feliz por todo lo que la apoyaron.

Tras reiterar que todos en la empresa se han portado "como familia", se pronunció sobre el supuesto cambio de productor, pues rumores indican que sería Alexis Núñez quien se quede a cargo del matutino, además de que se iría Galilea Montijo a Miami al no llevarse bien.

Pese a lo que declaró anteriormente, Escalona comentó que a ella no le ha comentado nada Andrea, pero ella dejó la decisión a los ejecutivos.

Eso se lo tendrían que informar a nuestra productora Andrea, hasta el momento no nos ha compartido nada pero sea la decisión de la empresa o cuando la tome, ellos sabrán sus tiempos y decisiones. Que yo sepa, no hay nada de eso pero tampoco... son decisiones... hasta lo que yo sé, ahorita pues solo por hoy estamos en 'Hoy', desde que se fue Magda".

¿Podría volver a TV Azteca? Tras añadir que continuarán trabajando como siempre en el matutino, afirmó que ella no se ve en otro programa que no sea el matutino de Las Estrellas, suplicando que jefes la dejen quedarse.

Me sido viendo en 'Hoy', haciendo reportajes, mi sección de entrevistas, la nube... es como de esos novios que yo sigo enamoradísima. Tanto de la empresa, como de 'Hoy', como del programa. No me veo en otro lugar ni haciendo otra cosa. Le echaré todas las ganas hasta el último en el que quieran mis jefes que esté".