Subió 20 kilos: Tras pedir limosna en la calle, actriz se va a TV Azteca y desenmascara a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien habría acabado vetada de Televisa, exhibe los abusos que sufrió en una telenovela de la televisora luego de cambiarse a las filas de TV Azteca y regresar a la conducción.

Se trata de Paty Navidad, quien tras años de ausencia en la pantalla chica, regresó este 2022 como conductora del reality Music Battles México, transmitido por Azteca Uno. Como se recordará, Paty hizo toda su carrera en Televisa.

La sinaloense, quien tuvo unos inicios difíciles pues confesó que acabo durmiendo en la calle y pidiendo dinero cantando en el Metro de la CDMX, participó en melodramas como Cañaveral de pasiones, Ángela, El Manantial, Mariana de la noche, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Sin embargo, en 2019 fue su último proyecto y desde entonces solo había acaparado titulares por sus polémicas declaraciones sobre la pandemia. Incluso acabó vetada de redes sociales al ser señalada de difundir "información falsa" sobre el Covid-19.

Tras su regreso a la conducción, trabajo que no hacía desde Picardía Mexicana, Paty habló en entrevista con Chisme No Like sobre su llegada al Ajusco, donde reveló que estaría vetada de Televisa.

Estoy muy agradecida con TV Azteca desde la invitación que recibí de hacer MasterChef y dije que era una puerta que estaba abriendo para mí Dios porque ya tenía algunos años de ausencia, no por decisión propia. Ha sido muy bonito porque de verdad que me han apoyado. Desde que llegué me han tratado con calidad humana, con mucho respeto y eso lo agradezco", comentó.

Y agregó que ella hasta ahora defiende su manera de pensar: "Pese a mi forma de pensar, yo soy muy respetuosa de todos, y a partir de ahí vino el proyecto de Music Battles, y para mí es muy importante porque vuelvo tener el mismo público".

La actriz, quien subió varios kilos debido a problemas con la tiroides, aseguró que le preguntó a Televisa si estaba vetada porque ya no le daban trabajo, a lo que le informaron que no, pero jamás le ofrecieron un proyecto.

Después de más de 10 años, me dieron dos proyectos... Yo fui y pregunté (si estaba vetada) y me dijeron que no, que era porque no salían proyectos, porque yo dije 'yo vengo y doy la cara, porque no le hice daño a nadie'".

"Pero igual y si sucedió, por favor díganmelo, porque yo sé dar la cara, me dijeron no para nada, pero pues no me daban trabajo. pero soy agradecida. En Televisa he hecho toda mi carrera, casi 30 años, y estoy muy agradecida".

Afirma que fue víctima de abuso en Televisa

Luego de las declaraciones de Sasha Sokol, quien acusó de abuso al productor Luis de Llano y rompió el silencio sobre lo que sucedió, Paty fue cuestionada sobre si en algún punto de su carrera había sufrido algún tipo de abuso y ella respondió:

Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, algunos quizá más que otros. A mí sí me ha tocado, he sido una mujer acosada, no sexualmente, pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente. Son temas muy complicados".

Y explicó que le pasó en una telenovela, Por ella soy Eva (2012) confesando que la habrían envenenado, dejando en shock a todos.

Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné... Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía 'Dios'", contó.

Además, no descartó que pudo haber sido a causa de "brujería": "Había como de todo, yo no me dedico a esas cosas... pero era sabido que había cosas muy oscuras detrás de todo, y llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático clorídrico sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela (...) Fue en 'Por Ella soy Eva', no sé si fue hombre o mujer, yo ya lo perdoné... Estoy muy feliz con todos mis compañeros porque lo que no te mata te hace más fuerte", finalizó.

