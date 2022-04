Prima de Ángela Aguilar asegura que su familia es conservadora y se considera la oveja negra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Ángela Aguilar realizó algunos comentarios en los que presuntamente deja entrever que en este momento está desilusionada del amor, su familia sigue dando de qué hablar y en esta ocasión fue el turno de su prima Majo Aguilar.

La también cantante confesó sentirse diferente a los demás integrantes de su familia, debido a que siempre ha tenido un pensamiento más liberar que el de sus consanguíneos, por lo que en ocasiones ha podido ser vista como "la oveja negra".

Después de toda la polémica que vivió su prima Ángela por mantener un romance con el compositor Gussy Lau presuntamente a escondidas de su padre Pepe Aguilar, es que Majo manifestó en entrevista para el programa Venga la Alegría que ella nunca ha actuado con la finalidad de herir a los suyos.

Mira, como he hecho las cosas con respeto, yo creo que hay una cosa importante, si haces las cosas por molestar, te va a salir mal, pero como yo era yo, y siempre fue así, y no era por molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto, en mi caso dije 'ok, en esto sí estoy con ustedes, pero en esto no'", destacó.

De la misma manera, la joven manifestó que toda su familia es tradicionalista, por lo que ha tenido que ser fuerte para defender sus intereses personales.

Es curioso, porque ahí sí voy a hablar por los dos, tanto por mi tío como por mi papá, es curioso porque son mentes muy cultas, porque han conocido mucho del mundo, y también tienen esta parte de lo tradicional, entonces de repente es como 'a ver, ¿cómo puede ser que seas tan abierto en estas cosas, pero a mí me…?'. Te estoy hablando de mi experiencia, no voy a hablar de Ángela, estoy hablando de mí", explicó.

Y por si esto fuera poco, también ha tenido que manifestar su descontento cuando es señalada por hacer algo que no le gusta a su familia. "Mi mamá de repente sí lo hace, me dice ¿otra vez tu foto en bikini?', y le digo 'pues sí mamacita linda, a mí también me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo'".

Finalmente, la artista aseguró que también ella sufrió los estragos de las reglas familiares en cuanto a los novios, pues a las mujeres no les permiten tener pretendientes hasta que cumplan 18 años.

A mí me dijeron hasta los 18 puedes tener novio, no estoy diciendo, ojo papás, que eso es lo correcto, no le hagan eso a sus hijas e hijos, dejen que experimenten, ¡claro que estaba saliendo!, pero no les decía a mis papás", remató.

Fuente: Agencia México