Leonardo Aguilar rompe el silencio y 'estalla' por escandalo de Ángela: "Yo siempre estoy a su lado"

Ciudad de México.- Pese a que ya pasaron más de dos semanas de la filtración de las fotografías de Ángela Aguilar junto a su entonces novio, el compositor Gussy Lau, el tema aún no se ha enfriado y, pese a las negativas de hacer cualquier tipo de declaración del interprete de 'Miedo', 'Destilando amor' y 'La chancla que yo tiro'.

Por su parte, el hermano mayor, de la cantante de 'La llorona', 'Ella qué te dio' y 'Tu sangre en mi cuerpo' brindó una entrevista al programa Sale el Sol donde no dudó en defender a Ángela, declarando que todo con respecto al tema ya estaba aclarado.

Por otro lado, Leonardo recalcó que Ángela se está refugiando en su familia, tal y como la joven celebridad aseguró que haría a través de su video en Instagram.

Ella dijo que se estaba refugiando en la familia y eso es cierto, además de en los conciertos, siempre estamos juntos, unidos y eso no va a cambiar por nada. Así yo siempre estoy del lado de Ángela (...) A mí no me cambió para nada mi relación Ángela, es mi hermana chiquita y es parte de tener una vida pública, estas cosas", aseguró Leonardo