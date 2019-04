(AUDIO) "Ya no tengo credibilidad": Armando Vega Gil antes de suicidarse

Ciudad de México.- A solo algunas horas del suicidio de Armando Vega Gil, el cual anunció en Twitter con una polémica carta, sale a la luz un audio que mandó el fundador de Botellita de Jerez a un amigo la noche anterior al suceso.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn



Debido a las acusación de abuso sexual en su contra, publicada en la cuenta #MeTooMúsicosMexicanos de manera anónima, el músico decidió quitarse la vida para, en sus palabras, proteger a su hijo pequeño y defender su nombre. En el mensaje, negó categóricamente la denuncia, sin embargo, aseguró que su carrera ya estaba arruinada debido a la acusación.



El fuerte mensaje, grabado en un audio de WhatsApp y compartido en redes por su amigo, el productor y guionista Víctor Salcido, relata los últimos pensamientos que pasaron por la mente del músico, luego de que horas antes una mujer lo acusara de haberla acosado sexualmente cuando ella tenía 13 años y él 50.

Aunque se supiera la verdad y se aclarara, incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que a parte, la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes, entonces, me voy a quedar sin trabajo", relató el bajista mexicano.