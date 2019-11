Adal revela que Televisa hizo de todo para impedir que firmara en TV Azteca

Ciudad de México.- Adal Ramones se sinceró frente a las cámaras de Venga la Alegría y confesó que cuando abandonó Televisa los ejecutivos de la empresa hicieron hasta lo imposible para evitar que firmara su contrato con TV Azteca.

El ahora conductor de La Academia explicó que recibió la llamada de la televisora de Ajusco cuando se encontraba en la playa, pero sin dudarlo aceptó una reunión.

Adal explicó que en el primer encuentro lo invitaron a conducir La Academia y también México tiene talento.

El querido conductor explicó que le resultó difícil dar la noticia a Televisa de que ya ya había firmado un contrato con TV Azteca.

Llego a Televisa y platico con Alejandro Benítez y le digo: voy a irme a TV Azteca, él me preguntó ‘¿firmaste algo? No te apures, hacemos todo para que se deshaga el contrato’, a lo que yo le respondí que no quería, que mi tiempo ahí se había acabado”.