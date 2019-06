Adam Sandler: "Me encantaría filmar una película algún día en México"

Ciudad de México.- Durante la alfombra roja de Misterio a bordo, Adam Sandler reveló que desea grabar una película en México, adémas de hacerla en Español.

Me encantaría, siempre estoy trabajando en mejorar mi español, pero no va muy bien, amo a tantas personas aquí y me encantaría filmar una película algún día", indicó Sandler.