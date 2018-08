Adrián Di Monte afirma que se ha grabado en la intimidad con su novia

Ciudad de México.- Adrián Di Monte no tuvo reparo en confesar que se ha grabado en la intimidad junto a su novia, la actriz Sandra Itzel Estrada, misma que confesó su preocupación a que estos videos puedan hacerse públicos, como ha sucedido en el caso de otros artistas.

Durante la entrevista que la pareja concedió al programa De Primera Mano, Di Monte explicó “en Cuba somos muy abiertos, decimos todo sin pena, yo creo que muy pocos cubanos sienten vergüenza de algo, yo soy un sinvergüenza, si lo hacemos entre los dos está bien, y lo tengo en mi teléfono, es algo válido, es mío, es algo de nosotros, y si yo quiero retomar ese momento de excitación y de placer y de amor, por qué no”.

Al ser cuestionado por la reacción que él tendría si las imágenes fueran de dominio público, Adrián expresó “si en algún momento hackearan (nuestro celular) nos convertimos en estrellas mundiales”.

Demostrando que no tiene miedo ante esta posibilidad, fue que su novia, no dudó en expresar “yo sí”, a lo que el actor agregó sonriendo “ella sí, pero yo no. La gente se enamoraría más de ella y de mí también”.

Posteriormente, Sandra Itzel aclaró “dejo que los tenga, pues obviamente confío en él, es algo que los dos estuvimos conscientes y de acuerdo, y la verdad no hay ningún problema en ese aspecto”.