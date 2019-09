¿Aires de diva? Ricardo Arjona le copia a Peña Nieto y va disfrazado al mercado

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- A pocos días de que el expresidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz asistieran a un restaurante con pelucas, ahora el cantante Ricardo Arjona generó gran polémica al ir disfrazado a un mercado en su natal Guatemala.

El intérprete de El problema compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la cual aparece cubriendo su rostro con una bufanda para tratar de pasar desapercibido, sin embargo, explicó por qué lo hizo.

No es ninguna payasada la bufanda en la cara. Cuando se nace en uno de los lugares más bellos del mundo ( Antigua Guatemala ) y el aprecio de la gente hace imposible que la puedas caminar como antes a cara destapada, justo como lo intenté minutos antes en otro mercado y terminamos un poco alborotados jajaja. En estos casos y con tal de no perderme nunca el placer, no queda más que jugar al disfraz”, detalló Arjona.