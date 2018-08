Alejandro Fernández rompe el silencio y se disculpa con aerolínea

Ciudad de México.- Alejandro Fernández empleó su cuenta de Twitter para ofrecer una sincera disculpa a la aerolínea y a los pasajeros que afectó durante uno de sus vuelos en México.

Sin entrar en detalles sobre el incidente, el cantante expresó “Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos! ����”.

Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!���� — Alejandro Fernández (@alexoficial) 14 de agosto de 2018

Admitiendo que este mensaje no era suficiente, pero sin tocar el tema de su presunto estado etílico, ‘El Potrillo’ agregó “Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona”.

Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona. — Alejandro Fernández (@alexoficial) 14 de agosto de 2018

De acuerdo a la revista TV Notas, un pasajero reveló que Fernández, pasado de copas, sembró pánico entre los pasajeros de una aerolínea al recordarles que hace algunos días un avión de su empresa descendió bruscamente y sufrió diversos daños.