Alex Strecci muestra fotografía familiar en la que se le ve de niño, fans lo aman

Ciudad de México.- El famoso influencer, Alex Strecci recientemente compartió una fotografía en instagram donde se ve cómo es que fue de niño, muchos fans enternecieron al verlo.

Además colocó un bonito mensaje para su familia en el cual expresa su amor hacia ellos y declaró lo importante que son para él, que aunque él no sea cercano a ellos, haría lo que fuese por ellos.

Familias hay muchas y sin importar su tipo, CASI TODAS son disfuncionales (aunque a lo mejor aún no lo descubran). Lo importante no es tener una familia perfecta sino unida. No me considero una persona muy cercana a su familia, pero por ellos yo haría lo que sea", escribió Strecci.