Amelia Vega es criticada por no hablar de la muerte de Kobe Bryant

Estados Unidos.- Tras la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, diversos famosos se han mostrado conmocionados por la lamentable pérdida, pero también hubo otro que decidieron mantenerse neutrales, al no pronunciar nada al respecto.

Tal es el caso de la exMiss Universo, Amelia Vega, quien decidió no pronunciarse al respecto, por lo que no faltaron algunas críticas de fanáticos.

Esta mañana me encuentro con el mensaje de una señora, que voy a hacer reflexión de él para que nos sirva a todos. Ella me insultó porque no había puesto un post de Kobe Bryant”, respondió Vega.

Por otra parte, la dominicana aseguró que ha sentido empatía por la viuda de Bryant, ya que ella también es esposa de un atleta, el cual viaja todos los días, para mantener a su familia.